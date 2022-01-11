Рязанцы пожаловались на отсутствие маршруток в утреннее время в Песочне

Снимок сделан в 08:00 утра на улице Большой.

Рязанцы пожаловались на отсутствие маршруток в утреннее время в Песочне. Информацию разместили в соцсетях во вторник, 11 января.

Автор отметил, что снимок сделан в 08:00 утра на улице Большой.

«К вопросу об отказе от собственного транспорта. Остановка на Большой, 8 утра, 40 человек, за 25 минут приехала только одна маршрутка, забитая битком уже с конечной. Какое-то адище», — говорится в посте.

Ранее губернатор Николай Любимов попросил рязанцев отказаться от личного транспорта на время снегопада.