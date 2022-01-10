Любимов попросил рязанцев отказаться от личного транспорта на время снегопада

Также глава региона отметил, что в первый рабочий день 2022 года в уборке рязанских улиц были задействованы 300 единиц техники.

Губернатор Николай Любимов попросил рязанцев отказаться от личного транспорта на время снегопада. Об этом в понедельник, 10 января, он написал на личной странице « Вконтакте ».

Также глава региона отметил, что в первый рабочий день 2022 года в уборке рязанских улиц были задействованы 300 единиц техники.

«По прогнозам, метель продолжится и завтра, хотя интенсивность осадков снизится. Так что впереди много работы. Коммунальные службы и снегоуборочная техника продолжат работать круглосуточно. Я обращаюсь к рязанцам: будьте внимательны, осторожны и постарайтесь отказаться от личного транспорта», — написал губернатор.