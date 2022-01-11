Инспекция ОКН отозвала иск о незаконном строительстве в центре Рязани

Речь идет об объекте по адресу: улица Щедрина, дом № 16.

Госинспекция по охране объектов культурного наследия отозвала иск о незаконном строительстве в центре Рязани. Информация опубликована на сайте Советского райсуда.

Ранее сообщалось, что инспекция обратилась в суд об оспаривании уведомления, выданного мэрией на строительство объекта по адресу: улица Щедрина, дом № 16. Речь шла о соответствии «установленным параметрам и допустимости размещения на земельном участке».

Однако на судебном заседании в понедельник, 10 января, представитель инспекции по ОКН подал заявление об отказе от административного иска и прекращении производства по делу. Суд удовлетворил его.

Ранее на нелегальную стройку в заповедной зоне «Деревянная Рязань» жаловались местные жители.