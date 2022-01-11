\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 12
-11°
Чтв, 13
-15°
Птн, 14
-1°
ЦБ USD 74.84 -0.29 12/01
ЦБ EUR 84.88 -0.25 12/01
Нал. USD 74.56 / 75.70 16:59
Нал. EUR 84.56 / 85.20 16:59
Новости
Публикации
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
4 692
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
1
7 752
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
22 147
Где рязанцам активно отдохнуть в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
29 декабря 2021 12:34
10 556
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Инспекция ОКН отозвала иск о незаконном строительстве в центре Рязани
Речь идет об объекте по адресу: улица Щедрина, дом № 16.

Госинспекция по охране объектов культурного наследия отозвала иск о незаконном строительстве в центре Рязани. Информация опубликована на сайте Советского райсуда.

Ранее сообщалось, что инспекция обратилась в суд об оспаривании уведомления, выданного мэрией на строительство объекта по адресу: улица Щедрина, дом № 16. Речь шла о соответствии «установленным параметрам и допустимости размещения на земельном участке».

Однако на судебном заседании в понедельник, 10 января, представитель инспекции по ОКН подал заявление об отказе от административного иска и прекращении производства по делу. Суд удовлетворил его.

Ранее на нелегальную стройку в заповедной зоне «Деревянная Рязань» жаловались местные жители.