В Госдуме предложили провести новую пенсионную реформу

Автор предложения уточнил, что в настоящее время россияне не доживают до наступления пенсионного возраста.

В Госдуме предложили провести новую пенсионную реформу. Об этом пишет URA.RU

Депутат Олег Нилов предложил начать пенсионную реформу в России заново. Он аргументировал это тем, что в настоящее время россияне не доживают до наступления пенсионного возраста.

«Пенсионной реформы нет, и она не начиналась, ее нужно начинать сначала. Сегодня мужчины в нашей стране по итогам 2021 года не будут доживать до 64 лет, это средняя продолжительность жизни», — сказал Нилов.

Также депутат назвал пенсию, которую получают россияне «издевательской».

Ранее сообщалось, что Госдума отклонила закон о возврате прежнего пенсионного возраста.