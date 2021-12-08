Госдума отклонила закон о возврате прежнего пенсионного возраста

Законопроект предлагал признать закон от 3 октября 2018 утратившим силу и внести изменения в выплату пенсий.

Госдума отклонила законопроекты о возврате прежнего пенсионного возраста. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов (фракция «Единая Россия») Светлана Бессараб.

Законопроект предлагал признать закон от 3 октября 2018 утратившим силу и внести изменения в выплату пенсий.

«Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов не поддерживает данные законопроекты и предлагает их к отклонению», — сказала Бессараб на пленарном заседании Госдумы.

Законопроекты вносили депутаты фракций «Справедливая Россия» и КПРФ. Правительство не поддержало инициативы.