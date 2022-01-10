Новомичуринца, убившего приятеля во время ссоры, заключили под стражу

В Пронском районе заключили под стражу мужчину, забившего до смерти собутыльника. Об этом сообщило регионального УМВД.

Информация о трагедии поступила в полицию утром 1 января из новомичуринской больницы. Госпитализировали 41-летнего местного жителя с травмами головы, предположительно, криминального характера. Полицейские выяснили, что мужчина получил их во время ссоры.

По предварительным данным, к преступлению причастен 27-летний новомичуринец. Его задержали.

3 января потерпевший умер в больнице.

На 27-летнего новомичуринца завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.