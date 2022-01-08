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В Пронском районе 28-летний мужчина убил собутыльника во время новогодних праздников
Инцидент случился 2 января 2022 года.

В Пронском районе 28-летний мужчина убил собутыльника во время новогодних праздников. Подробности происшествия привела пресс-служба регионального следкома.

Инцидент случился 2 января 2022 года. Тогда 28-летний обвиняемый вместе со своим 41-летним знакомым распивали спиртное. В какой-то момент между ними произошел конфликт, тогда мужчина нанес потерпевшему смертельные травмы.

3 января мужчина скончался в медицинском учреждении, не приходя в сознание. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы причиной смерти мужчины явилась закрытая черепно-мозговая травма.

Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности. В настоящее время преступник задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).