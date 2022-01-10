Депутат Госдумы предложил обнулить налог для тех, кто получает до 25 тысяч рублей

Для малообеспеченных россиян депутат предлагает снизить НДФЛ вплоть до нуля процентов.

Депутат Госдумы предложил обнулить налог для россиян с зарплатой менее 25 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Председатель комитета по труду, социально политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что в Госдуме ведут работы по изменению подхода к начислению НДФЛ для богатых и бедных.

Он отметил, что наряду с повышением налоговой ставки, нужно работать и над снижением ее для малообеспеченных граждан. Для тех, кто получает зарплату до 25 тысяч рублей, Нилов предложил снизить ставку вплоть до нуля процентов.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили забирать половину доходов у богатых.