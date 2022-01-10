\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 10
-4°
Втр, 11
-9°
Срд, 12
-9°
ЦБ USD 75.13 0.84 11/01
ЦБ EUR 85.13 1.06 11/01
Нал. USD 75.00 / 75.70 11:06
Нал. EUR 85.05 / 85.70 11:06
Новости
Публикации
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
4 071
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
1
7 118
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
21 489
Где рязанцам активно отдохнуть в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
29 декабря 2021 12:34
9 957
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Депутат Госдумы предложил обнулить налог для тех, кто получает до 25 тысяч рублей
Для малообеспеченных россиян депутат предлагает снизить НДФЛ вплоть до нуля процентов.

Депутат Госдумы предложил обнулить налог для россиян с зарплатой менее 25 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Председатель комитета по труду, социально политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что в Госдуме ведут работы по изменению подхода к начислению НДФЛ для богатых и бедных.

Он отметил, что наряду с повышением налоговой ставки, нужно работать и над снижением ее для малообеспеченных граждан. Для тех, кто получает зарплату до 25 тысяч рублей, Нилов предложил снизить ставку вплоть до нуля процентов.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили забирать половину доходов у богатых.