В Госдуме предложили забирать половину доходов у богатых

При доходах более 10 млн рублей в год необходимо установить налог в размере 25% ставки НДФЛ, а для сверхприбыли — до 40-50%.

В Госдуме озвучили предложение — забирать до половины доходов у богатых. Подробности URA.RU рассказал первый зампред комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Михаил Щапов.

При доходах более 10 млн рублей в год необходимо установить налог в размере 25% ставки НДФЛ, а для сверхприбыли — до 40-50%.

«При этом для тех, кто получает МРОТ и меньше, ставка НДФЛ должна быть снижена до 5%, или до нуля. Это будет более справедливая система, она приведет к сокращению разрыва в доходах, снизит социальную напряженность», — сччитает Щапов.

Напомним, россияне, имеющие на счетах в банках более 1 млн рублей, с 2022 года будут обязаны платить налог с процентного дохода.