В Госдуме предложили забирать половину доходов у богатых
При доходах более 10 млн рублей в год необходимо установить налог в размере 25% ставки НДФЛ, а для сверхприбыли — до 40-50%.
В Госдуме озвучили предложение — забирать до половины доходов у богатых. Подробности
При доходах более 10 млн рублей в год необходимо установить налог в размере 25% ставки НДФЛ, а для сверхприбыли — до 40-50%.
«При этом для тех, кто получает МРОТ и меньше, ставка НДФЛ должна быть снижена до 5%, или до нуля. Это будет более справедливая система, она приведет к сокращению разрыва в доходах, снизит социальную напряженность», — сччитает Щапов.
Напомним, россияне, имеющие на счетах в банках более 1 млн рублей, с 2022 года будут обязаны платить налог с процентного дохода.