Мужчина, погибший в Рязанской области при запуске салюта, умер от черепно-мозговой травмы

Следователи назначили экспертизы для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Мужчина, погибший при запуске салюта в селе Федоровское Захаровского района, скончался от черепно-мозговой травмы. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 1 января 2022 года. 37-летний житель Москвы, приехавший на новогодние праздники к знакомым, получил черепно-мозговую травму при запуске фейерверка. Он скончался на месте происшествия.

Следователи назначили экспертизы для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, погибший был сотрудником московской полиции.