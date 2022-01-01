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Мужчина, погибший в Рязанской области при запуске салюта, умер от черепно-мозговой травмы
Следователи назначили экспертизы для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Мужчина, погибший при запуске салюта в селе Федоровское Захаровского района, скончался от черепно-мозговой травмы. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 1 января 2022 года. 37-летний житель Москвы, приехавший на новогодние праздники к знакомым, получил черепно-мозговую травму при запуске фейерверка. Он скончался на месте происшествия.

Следователи назначили экспертизы для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, погибший был сотрудником московской полиции.