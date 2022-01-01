В Рязанской области при запуске фейерверка погиб мужчина
Инцидент произошел в селе Федоровское Захаровского района. При запуске фейерверка мужчина получил тяжелую травму и скончался.
В ночь на 1 января в Рязанской области при запуске фейерверка погиб мужчина. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Инцидент произошел в селе Федоровское Захаровского района. При запуске фейерверка мужчина получил тяжелую травму и скончался.
На место выехали следователи. Они изъяли пиротехнику и документы на нее.
Погибший оказался гостем Рязанской области, приехавшим в регион на новогодние праздники. Он умер на 38 году жизни.
Михайловским МСО проводится доследственная проверка. Обстоятельства произошедшего уточняются.