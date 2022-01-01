В Рязанской области при запуске фейерверка погиб мужчина

Инцидент произошел в селе Федоровское Захаровского района. При запуске фейерверка мужчина получил тяжелую травму и скончался.

В ночь на 1 января в Рязанской области при запуске фейерверка погиб мужчина. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Инцидент произошел в селе Федоровское Захаровского района. При запуске фейерверка мужчина получил тяжелую травму и скончался.

На место выехали следователи. Они изъяли пиротехнику и документы на нее.

Погибший оказался гостем Рязанской области, приехавшим в регион на новогодние праздники. Он умер на 38 году жизни.

Михайловским МСО проводится доследственная проверка. Обстоятельства произошедшего уточняются.