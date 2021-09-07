Появились подробности трагедии в Кузбассе, где мужчина изнасиловал и убил двух школьниц. Об этом
Тела девочек с признаками насильственной смерти нашли в одном из заброшенных домов Киселевска недалеко от Машзавода.
Председатель
Telegram-канал Mash сообщил, что мать одной из школьниц узнала о трагедии утром, когда ее нашли волонтеры. Женщина была пьяна и ничего не помнила. По данным канала, в прошлом году девочка уже пропадала — ушла из дома на сутки, но тревогу никто не бил.
Напомним, две десятилетние школьницы ушли на уроки и не вернулись в понедельник, 6 сентября. Последний раз их видела продавец в магазине, где мужчина покупал девочкам сладости.