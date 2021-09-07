Появились подробности трагедии в Кузбассе, где мужчина изнасиловал и убил двух школьниц

Тела девочке нашли в заброшенном доме. Председатель С. К. России взял ход дела на контроль. Мать одной из школьниц узнала о трагедии утром — ее нашли волонтеры в состоянии алкогольного опьянения.

Появились подробности трагедии в Кузбассе, где мужчина изнасиловал и убил двух школьниц. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Тела девочек с признаками насильственной смерти нашли в одном из заброшенных домов Киселевска недалеко от Машзавода.

Председатель С. К. России Александр Бастрыкин взял ход дела на контроль в центральном аппарате ведомства.

Telegram-канал Mash сообщил, что мать одной из школьниц узнала о трагедии утром, когда ее нашли волонтеры. Женщина была пьяна и ничего не помнила. По данным канала, в прошлом году девочка уже пропадала — ушла из дома на сутки, но тревогу никто не бил.

Напомним, две десятилетние школьницы ушли на уроки и не вернулись в понедельник, 6 сентября. Последний раз их видела продавец в магазине, где мужчина покупал девочкам сладости.