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В Кузбассе мужчина изнасиловал и убил двух школьниц
Десятилетние школьницы ушли в школу и не вернулись. Последний раз их видели в магазине с мужчиной, который покупал им сладости. Позже он признался в убийстве.

В Кузбассе мужчина изнасиловал и убил двух школьниц. Об этом пишет «Regnum».

Две десятилетние девочки пропали в Киселевске Кемеровской области в понедельник, 6 сентября. Одноклассницы ушли в школу и не вернулись. На одной из камер видеонаблюдения их заметили в магазине вместе с мужчиной. По словам продавца, школьницы называли его «дядя Витя», мужчина купил им много конфет.

Девочек искали оперативники и волонтеры. Среди них был 41-летний житель города Мыски, ранее судимый за насильственные действия сексуального характера в отношении подростка.

Сначала мужчина говорил, что купил школьницам семечек, чтобы покормить голубей, после чего они пошли домой. Позже он признался в убийстве девочек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.