Стали известны подробности убийства рязанца, которого забили деревянным бруском

Стали известны подробности убийства рязанца, которого знакомый до смерти забил деревянным бруском. Об этом пишет «МК в Рязани» со ссылкой на старшего следователя Железнодорожного МСО
Инцидент произошел 11 августа на улице Зубковой в Рязани. Двое мужчин, которые ранее были знакомы, поссорились.
Потерпевший начал «задираться» и оскорблять подозреваемого. 45-летний мужчина в какой-то момент ушел домой, но вернулся с двумя ножами. Он пытался ими ранить знакомого, тот отошел.
После этого подозреваемый взял деревянный брусок и несколько раз ударил знакомого по голове.
Рязанец ушел с места происшествия после драки. Пострадавшему вызвали скорую прохожие. Его доставили в больницу, где он умер 20 августа от закрытой черепно-мозговой травмы.
Мужчину задержали и заключили под стражу.