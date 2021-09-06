Стали известны подробности убийства рязанца, которого забили деревянным бруском

Инцидент произошел 11 августа на улице Зубковой в Рязани. Двое мужчин, которые ранее были знакомы, поссорились.

Стали известны подробности убийства рязанца, которого знакомый до смерти забил деревянным бруском. Об этом пишет «МК в Рязани» со ссылкой на старшего следователя Железнодорожного МСО Рязани С. У. СКР по области Евгения Боканова.

Инцидент произошел 11 августа на улице Зубковой в Рязани. Двое мужчин, которые ранее были знакомы, поссорились.

Потерпевший начал «задираться» и оскорблять подозреваемого. 45-летний мужчина в какой-то момент ушел домой, но вернулся с двумя ножами. Он пытался ими ранить знакомого, тот отошел.

После этого подозреваемый взял деревянный брусок и несколько раз ударил знакомого по голове.

Рязанец ушел с места происшествия после драки. Пострадавшему вызвали скорую прохожие. Его доставили в больницу, где он умер 20 августа от закрытой черепно-мозговой травмы.

Мужчину задержали и заключили под стражу.