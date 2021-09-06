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В Рязани арестовали мужчину, который убил знакомого деревянным бруском
Против мужчины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК Р. Ф. Выяснилось, что он уже был неоднократно судим, в том числе за преступления против личности.

В Рязани арестовали мужчину, который убил знакомого деревянным бруском. Об этом сообщила пресс-служба регионального СКР.

В конце августа в ходе между двумя безработными жителями Рязани возник бытовой конфликт. В ходе драки 34-летний рязанец ударил своего 45-летнего знакомого деревянным бруском по голове. 20 августа мужчина скончался в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК Р. Ф. Выяснилось, что он уже был неоднократно судим, в том числе за преступления против личности.

Рязанец признался в убийстве, его арестовали.