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Рязанская мэрия прокомментировала закрытие калитки у школы в Кальном
Администрация Рязани прокомментировала закрытие боковой калитки у школы № 73 в микрорайоне Кальное. Комментарий опубликован в соцсетях.

Администрация Рязани прокомментировала закрытие боковой калитки у школы № 73 в микрорайоне Кальное. Комментарий опубликован в соцсетях.

«На собрании родительского комитета 24 сентября 2020 года обсуждался этот вопрос, большинство родителей высказались за закрытие калитки. Причиной стало то, что жители близлежащих домов сокращали свой путь от остановки общественного транспорта через территорию школы, а владельцы собак выгуливают там животных, несмотря на запреты», — говорится в сообщении.

В мэрии добавили, что эта калитка используется в случае возникновения внештатных ситуаций, а не для постоянного прохода детей. Кроме того, участок находится в «слепой зоне» системы видеонаблюдения школы. Согласно схеме безопасного маршрута, дети проходят в школу через центральный вход, где есть асфальт и видеонаблюдение.

Напомним, накануне в соцсетях мать одной из рязанских школьниц разместила видео, в котором говорилось, что рязанские школьники вынуждены перелезать через забор из-за закрытой калитки.