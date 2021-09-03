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Чтобы попасть на уроки, рязанские школьники вынуждены перелезать через забор из-за закрытой калитки
Для того, чтобы попасть на территорию школы, ученики вынуждены идти по неровной тропинке рядом с проезжей частью. К школе ведет заасфальтированная дорога, но калитка для входа на территорию учебного заведения закрыта.

Чтобы попасть на уроки, рязанские школьники вынуждены перелезать через забор из-за закрытой калитки. Видео разместила в соцсетях мать одной из рязанских школьниц.

Речь идет о школе № 73 в Кальном. Информация о закрытом проходе появилась в пятницу, 3 сентября.

Для того, чтобы попасть на территорию школы, ученики вынуждены идти по неровной тропинке рядом с проезжей частью. К школе ведет заасфальтированная дорога, но калитка для входа на территорию учебного заведения закрыта.