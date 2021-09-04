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Для многодетной семьи погорельцев из Спасского района открыли сбор средств
Для многодетной семьи, которая осталась без крова из-за пожара в селе Орехово Спасского района, объявили сбор денег. Об этом сообщают «Спасские вести».

Для многодетной семьи, которая осталась без крова из-за пожара в селе Орехово Спасского района, объявили сбор денег. Об этом сообщают «Спасские вести».

Семья Парфинович осталась без крыши над головой, в огне сгорело все имущество. Супруги воспитывают девять детей, младшему из которых два года. Сейчас многодетную семью временно приютили местные жители.

Помочь семье можно, сделав перевод на карту Сбербанка 2202 2007 1245 6837, зарегистрирована на имя Веры Парфинович. Связаться с пострадавшими можно по номеру телефона +7 (910) 509-21-58.

Напомним, ЧП случилось во вторник, 31 августа. Возгорание произошло на чердаке, огонь распространился на комнаты. Пожарные смогли отстоять лишь соседние строения и хозпостройки. В момент пожара в доме находились бабушка и четверо внуков, никто не пострадал.