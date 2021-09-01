В Спасском районе у многодетной семьи сгорел дом

В семье девять детей, младшему из которых два года.

В селе Орехово Спасского района у многодетной семьи сгорел дом. Об этом сообщает ИД «Пресса» .

Происшествие случилось во вторник, 31 августа. Возгорание произошло на чердаке. Когда его заметили, он уже был окутан едким черным дымом. Позже огонь распространился на остальные комнаты. Пожарным спасти здание не удалось. Они лишь отстояли соседние строения и хозяйственные постройки.

В момент пожара в доме находились бабушка и четверо внуков — родители уехали в Рязань по делам. В происшествии никто из членов семьи не пострадал.

Многодетная семья, в которой девять детей, младшему из которых 2 года, осталась без крова. Их временно разместили у себя соседи.

По предварительной информации, причиной пожара стала неисправная проводка.