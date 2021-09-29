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Рязанец, скапливающий мусор в подъезде, напал на журналистку
Соседи пояснили, что такое недружелюбное поведение у мужчины бывает часто.

Рязанец, скапливающий мусор в общем тамбуре, напал на журналистку телеканала «Город». Сюжет вышел во вторник, 28 сентября.

Сотрудники телеканала приехали снять про него сюжет. Мужчина неохотно давал комментарии, но пояснил журналистам, что скапливает в тамбуре старые вещи. Якобы в настоящее время он в поисках гаража, в который планирует все перенести.

После этого мужчина начал проявлять себя агрессивно. Он ударил журналистку по лицу и начал толкать операторов. Соседи пояснили, что такое недружелюбное поведение у мужчины бывает часто.

На дебошира вызвали полицию и написали заявление.

О проблеме ранее сообщили местные жители, проживающие в доме № 11/27 по улице Радиозаводской.