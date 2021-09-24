Рязанцы пожаловались на соседа, складывающего мусор в общем тамбуре

Мужчина за три месяца собрал мусор с ближайших контейнеров и не разрешает их трогать «под видом собственности».

В одном из домов в Рязани мужчина складывает мусор в общем тамбуре. Об этом РЗН. инфо рассказали очевидцы.

Все происходит в доме № 11/27 по улице Радиозаводской.

«Мои родственники столкнулись с проблемой: есть общий тамбур на две квартиры. Во второй квартире хозяин начал таскать мусор с помойки в этот общий тамбур. За три месяца он полностью заложил вход в свою квартиру и дошло до того, что войти в квартиру родственников не возможно. Он тащит мусор со всех помоек и не разрешает трогать под видом его собственности. Спит на коврике у двери родственников», — говорится в сообщении.

При этом жильцы неоднократно жаловались на соседа в ЖЭУ и Роспотребнадзор, но никто не реагирует. В полиции составили на мужчину протокол.

Гора собранного мусора достигла потолка и грозится рухнуть людям на головы.

Рязанцы попросили откликнуться тех, кто с этим сталкивался и помочь советом, как это прекратить.