В Приокском в многоэтажке загорелась квартира

Сообщение о пожаре поступило в 21:07. Огнем повреждена квартира площадью 1 кв. м. Пожар удалось ликвидировать в 21:24.

В понедельник, 27 сентября, на улице Карла-Маркса произошел пожар в многоэтажном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

Сообщение о пожаре поступило в 21:07. Пожар удалось ликвидировать в 21:24. Огонь повредил площадь в один квадратный метр.

На место происшествия выезжали три пожарные машины и десять человек.

Одна из пожарных машин, проезжая по дворам, задела газовую трубу. От удара газопровод разорвало на две части. На время ремонтных работ в двух домах отключили газ.