Из-за аварии в Приокском без газа остались два дома

На улице Энгельса пожарная машина зацепила газовую трубу. На время ремонтных работ в двух домах отключили газ.

Из-за аварии в Приокском без газа остались два дома. В пресс-службе АО «Рязаньгоргаз» прокомментировали инцидент с пожарной машиной на улице Энгельса.

«При движении пожарной техники к месту тушения возгорания произошел наезд на газопровод. В результате газовая труба сместилась с креплений и была деформирована. В целях безопасности газоснабжение было приостановлено», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что на месте ведутся ремонтные работы. В двух домах отключили газ.

Ранее очевидцы сообщили, что пожарная машина зацепила и разорвала на две части газовую трубу.