Суд арестовал имущество главврача клиники, где лечилась рязанка Елена Родимова

Серебрянского объявили в международный розыск, он находится в Турции. На его имущество и имущество клиники наложили арест. Обвинение ему предъявили заочно, а также заочно суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Суд арестовал имущество главврача клиники Олега Серебрянского по уголовному делу о смерти пациентки. Об этом передает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Р. Ф. Светлану Петренко.

Серебрянского объявили в международный розыск, он находится в Турции. На его имущество и имущество клиники наложили арест. Обвинение ему предъявили заочно, а также заочно суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, обвинения в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, предъявили заведующему отделением анестезиологии и реанимации клиники Руслану Павлову и врачу-реаниматологу медучреждения Павлу Наумову. Ранее их арестовали.

В этой клинике от рака лечилась рязанка Елена Родимова, где ее обманули. Девушка умерла 18 августа 2021 года.