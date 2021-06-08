Работу клиники, в которой пострадала больная онкологией рязанка, остановили

Работу клиники, в которой пострадала больная онкологией рязанка, остановили. Подробности сообщает телеканал «Россия 24».

Работу клиники, в которой пострадала больная онкологией рязанка, остановили. Подробности сообщает телеканал «Россия 24».

Деятельность медучреждения остановил Арбитражный суд Москвы по требованию Росздравнадзора.

Напомним, рязанка Елена Родимова боролась с раком желудка несколько лет назад, недавно болезнь вернулась. Девушка решила обратиться в московскую клинику, где ей предложили поставить специальные покрытые стенты, которые должны были быть съемными. Выяснилось, что ей поставили непокрытые стенты, которые снять уже нельзя, при этом взяли деньги за покрытые. Пострадавшая обратилась в Росздравнадзор.

После этого инцидента глава СК РФ Александр Бастрыкин организовал личный прием заявителей по этому делу. В медучреждении помимо Елены Родимовой пострадали еще люди — родственники умерших пациентов подали иски в суд.