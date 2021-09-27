Следователи прокомментировали гибель мусорщика в Кораблинском районе

Мужчина 1992 года рождения оказался вблизи пресса мусоровозной машины «КамаАЗ». От полученных травм он скончался на месте.

Следователи прокомментировали корреспонденту РЗН. инфо подробности гибели мусорщика в Кораблинском районе.

Инцидент произошел в понедельник, 27 сентября, в селе Быковская степь. Мужчина 1992 года рождения оказался вблизи пресса мусоровозной машины «КамаАЗ». От полученных травм он скончался на месте.

По одной из версий, механизм пресса заклинило. Проводится проверка.

Ранее фото с места происшествия выложили в сети. Очевидцы рассказали подробности гибели мужчины.