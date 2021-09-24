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В рязанской больнице имени Семашко произошел пожар
По предварительной информации произошло короткое замыкание электроприбора.

В рязанской больнице имени Семашко произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пожар произошел в пятницу, 24 сентября, в 11:33. На тушение выезжали 13 единиц техники и 41 человек личного состава. Подразделения работали по повышенному рангу пожара.

По предварительной информации произошло короткое замыкание электроприбора.

Персонал больницы эвакуировал 16 человек, в том числе 11 детей.

Отмечается, что возгорание ликвидировано, при пожаре пострадавших нет.

Напомним, в ночь с 8 на 9 июня в 3:36 в реанимации отделения для больных с коронавирусом ОКБ имени Семашко произошел пожар. Три человека погибли: два на пожаре, один умер в скорой помощи. Позже скончалась еще одна пострадавшая.

Спасавшую пациентов на пожаре медсестру Елену Федорову госпитализировали с 75 процентами ожогов тела.