Следователи рассказали о состоянии рабочих, на которых упали кирпичи в Рязани

Рабочие 1983, 1986 и 1998 года рождения получили травмы. Пострадавших госпитализировали в ОКБ. В пятницу, 24 сентября, двоих мужчин выписали.

Следователи рассказали корреспонденту РЗН. инфо о состоянии троих рабочих, на которых обрушились кирпичи.

Утром в четверг, 23 сентября, около 10:00 на улице Станкозаводской трое рабочих подметали мусор возле дома. По версии следствия, во время уборки на них упала кирпичная стена, отделяющая вход в дом и дверь мусоропровода.

Рабочие 1983, 1986 и 1998 года рождения получили травмы. Пострадавших госпитализировали в ОКБ.

В пятницу, 24 сентября, двоих мужчин выписали.

Ранее рассматривалась версия, что рабочие упали с автовышки.