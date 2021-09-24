Следователи рассказали о состоянии рабочих, на которых упали кирпичи в Рязани
Рабочие 1983, 1986 и 1998 года рождения получили травмы. Пострадавших госпитализировали в ОКБ. В пятницу, 24 сентября, двоих мужчин выписали.
Следователи рассказали корреспонденту РЗН. инфо о состоянии троих рабочих, на которых обрушились кирпичи.
Утром в четверг, 23 сентября, около 10:00 на улице Станкозаводской трое рабочих подметали мусор возле дома. По версии следствия, во время уборки на них упала кирпичная стена, отделяющая вход в дом и дверь мусоропровода.
Рабочие 1983, 1986 и 1998 года рождения получили травмы. Пострадавших госпитализировали в ОКБ.
В пятницу, 24 сентября, двоих мужчин выписали.
Ранее рассматривалась версия, что рабочие упали с автовышки.