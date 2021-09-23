В Рязани трое рабочих сорвались с автовышки

Инцидент произошел на улице Станкозаводской. По предварительной информации на рабочих упала кирпичная кладка. Пострадавших доставили в ОКБ.

В четверг, 23 сентября, в Рязани трое рабочих сорвались с автовышки. Об этом корреспонденту РЗН. инфо сообщили в пресс-службе СУ СКР в Рязанской области.

Инцидент произошел на улице Станкозаводской. По предварительной информации на рабочих упала кирпичная кладка.

Пострадавших доставили в ОКБ. По факту происшествия следователями проводится проверка.