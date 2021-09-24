Очевидцы назвали причину пожара в рязанской больнице имени Семашко

По словам медиков, пожар произошел из-за электрокружки, которую оставила включенной пожилая женщина.

Возгорание произошло в детском неврологическом отделении рязанской больницы имени Семашко в пятницу, 24 сентября.

По словам медиков, пожилая женщина, находящаяся в отделении вместе с больным ребенком, оставила включенной в сеть электрокружку, надолго выйдя из палаты. Жидкость в кружке выкипела, после чего произошло короткое замыкание, а на тумбочке вспыхнул огонь.

На тушение выезжали 13 единиц техники и 41 человек личного состава. Из отделения эвакуировали 16 человек, в том числе 11 детей. Пострадавших нет.

Напомним, в ночь с 8 на 9 июня в 3:36 в реанимации отделения для больных с коронавирусом ОКБ имени Семашко произошел пожар. Три человека погибли: два на пожаре, один умер в скорой помощи. Позже скончалась еще одна пострадавшая.