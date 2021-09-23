В сети появились фото состояния общежития индустриального колледжа в Сасове

Фотографии сделали сами студенты ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж».

В сети появились фото состояния общежития индустриального колледжа в Сасове. Пост об этом разместили в группе «Сасово online».

Как отметил автор публикации, фотографии сделали сами студенты ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж».

«Здание требует ремонта, но глава администрации Рубцова и руководство колледжа об этом молчат уже не первый год», — говорится в сообщении.

Автор посоветовал родителям студентов, живущих в этом общежитии обратиться в прокуратуру.

Ранее РЗН. инфо писали о плачевном состоянии здания общежития касимовского педколледжа.