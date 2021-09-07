Родители студентов пожаловались на состояние педколледжа и общежитий в Касимове

По словам матери одного из студентов, учащимся не хватает учебников- книги выдают в виде скаченных файлов, по которым дети занимаются на телефонах. Также к посту прикрепили фото мусорной площадки, заваленной отходами, и внутреннего состояния общежитий.

Родители студентов пожаловались на состояние педколледжа и общежитий в Касимове. Об этом во вторник, 7 сентября, написали в соцсетях .

Рязанцев возмутила организация учебного процесса. По словам матери одного из студентов, учащимся не хватает учебников- книги выдают в виде скаченных файлов, по которым дети занимаются на телефонах. С первых дней студентам объявили, что каждому нужен личный ноутбук и принтер, а печать одно листа в самом колледже стоит четыре рубля.

Также к посту прикрепили фото мусорной площадки, заваленной отходами, и внутреннего состояния общежитий.

«На сайте колледжа очень красиво расписано и о самом учебном заведении и об общежитии, но по факту ничего не соответствует действительности. Общежитие вообще находится в состоянии, как после войны, ну или со времен войны не ремонтировалось. Питание детей не организованно» — отметила автор поста.