В ЦПКиО группа подростков испортила два фонарных столба
Инцидент случился в среду, 21 сентября, примерно в 21:00.
В ЦПКиО группа подростков сломала заслонки на лампах на новых фонарных столбах. Пост об этом появился в Instagram «Подслушано Рязань».
Инцидент случился в среду, 21 сентября, примерно в 21:00. По словам автора поста, подростки испортили два фонарных столба.
«Я их спросила, студенты ли они Радика. Сказали — да. Могли, конечно, и соврать», — говорится в сообщении.
Напомним, летом в центральном парке завершились работы по установке освещения.