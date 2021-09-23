В ЦПКиО группа подростков испортила два фонарных столба

Инцидент случился в среду, 21 сентября, примерно в 21:00.

В ЦПКиО группа подростков сломала заслонки на лампах на новых фонарных столбах. Пост об этом появился в Instagram «Подслушано Рязань».

Инцидент случился в среду, 21 сентября, примерно в 21:00. По словам автора поста, подростки испортили два фонарных столба.

«Я их спросила, студенты ли они Радика. Сказали — да. Могли, конечно, и соврать», — говорится в сообщении.

Напомним, летом в центральном парке завершились работы по установке освещения.