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В Рязани в Центральном парке завершились работы по установке освещения
Всего на территории парка установлено 290 современных опор с дополнительной подсветкой внутри.

В Рязани в Центральном парке завершились работы по установке освещения. Об этом в среду, 21 июля, сообщает гордума.

Всего на территории парка установлено 290 современных опор с дополнительной подсветкой внутри. В данный момент освещены все пешеходные дорожки. Подрядчику осталось вывезти старые опоры освещения, большинство из которых уже демонтировано.

«Мы должны, как депутаты, контролировать все вопросы, по которым к нам обращаются жители. Это капитальный ремонт домов, ремонт теплотрасс, дворовых территорий, дорог и даже подготовку детских садов и школ к 1 сентября. Объем для контроля очень большой. Губернатором поставлена задача, и мы с этой задачей обязаны справиться. Депутаты должны знать все проблемы своих избирательных округов и проблемы города в целом», — сказала первый замглавы муниципального образования, председателя рязанской гордумы Лариса Максимова.

В ходе обследования территории парка вопросов к качеству работ и срокам их выполнения ни у депутатов, ни у представителей администрации не возникло.

Результаты депутатского контроля будут переданы губернатору и в профильные министерства.