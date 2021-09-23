Пропавшего в Чучковском районе Василия Шпынова нашли мертвым в лесополосе

Тело мужчины в лесополосе недалеко от села Остро-Пластиково нашел ранним утром егерь.

Пропавшего мужчину нашли в лесополосе. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщила ИД « Пресса ».

Тело мужчины в лесополосе недалеко от села Остро-Пластиково нашел ранним утром егерь. Позже выяснилось, что погибшим оказался Василий Шпынов, который пропал 19 сентября. Примерно в трех километрах обнаружили его обгоревшую иномарку.

Мужчина приехал в Чучковский район к своим родственникам. 19 сентября он перестал выходить на связь. Его поисками занимался поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» и полиция.

По версии следователей, на теле погибшего не было следов насильственной смерти. Однако точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

«Одна из версий — по тому, в каком положении стоял автомобиль, попавший в колею, — он, очевидно, долго буксовал. От перегрева загорелся двигатель. Водитель попытался добраться пешком до села. Но, еще раз, это предварительная версия, будем все проверять», — сказала следователь Мария Лоцманова.