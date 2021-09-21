В Чучковском районе пропал 66-летний мужчина. Ориентировку на поиск Василия Шпынова опубликовал поисково-спасательный отряд «
Мужчина 19 сентября уехал на автомобиле Hyundai Solaris коричневого цвета. С тех пор его местонахождение неизвестно.
По данным ИД «
Мужчина имеет плотное телосложение, рост 175 сантиметров, седые волосы и серые глаза. В день пропажи был одет в черную куртку, розовую рубашку, зеленые брюки и черные ботинки.
Из особых примет — протез на правой ноге до колена.
Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просьба позвонить по телефону: 8 (800)700-54-52 или 112.