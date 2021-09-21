В Чучковском районе пропал 66-летний мужчина

Мужчина 19 сентября уехал на автомобиле Hyundai Solaris коричневого цвета. С тех пор его местонахождение неизвестно.

В Чучковском районе пропал 66-летний мужчина. Ориентировку на поиск Василия Шпынова опубликовал поисково-спасательный отряд « ЛизаАлерт ».

Мужчина 19 сентября уехал на автомобиле Hyundai Solaris коричневого цвета. С тех пор его местонахождение неизвестно.

По данным ИД « Пресса », Василий Шпынов сам родом из Московской области. В селе Остро-Пластиково он гостил у родственников. Последний раз его зафиксировала камера видеонаблюдения в магазине «Магнит» 19 сентября. В 17:20 того же числа он сообщил по телефону, что заблудился. Затем связь оборвалась. Телефон стал недоступен.

Мужчина имеет плотное телосложение, рост 175 сантиметров, седые волосы и серые глаза. В день пропажи был одет в черную куртку, розовую рубашку, зеленые брюки и черные ботинки.

Из особых примет — протез на правой ноге до колена.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просьба позвонить по телефону: 8 (800)700-54-52 или 112.