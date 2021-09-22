В момент нападения на территории вуза находилась бывшая девушка пермского стрелка

Она учится в колледже, который находится на территории ПГНИУ.

Бывшая девушка пермского стрелка Тимура Бекмансурова в момент нападения находилась на территории вуза. Об этом пишет Life со ссылкой на собственный источник.

Девушка учится в колледже, который расположен на территории ПГНИУ. В момент нападения она сидела на паре. В интернете появились новости о том, что в вузе произошла атака и студенты начали активно обсуждать это происшествие. Однако никаких выстрелов и посторонних звуков слышно не было. Тем не менее преподаватель закрыл дверь и стал держать ее руками.

Спустя время студенты колледжа вышли на улицу, где их встретили полицейские. Они попросили учащихся отойти на безопасную дистанцию.

Позже девушке рассказали, что стрельбу устроил ее бывший молодой человек. Молодые люди расстались около трех месяцев назад. Как отметил источник, девушка была в шоке. Она не подозревала, что ее бывший парень мог пойти на такие ужасные вещи.

Напомним, 20 сентября Тимур Бекмансуров ворвался в восьмой корпус Пермского университета и открыл стрельбу по людям. Студенты начали выпрыгивать из окон, часть — закрылись в аудиториях. Спустя время сотрудник ДПС его ранил и задержал. В настоящее время Бекмансуров находится на ИВЛ. Ему ампутировали ногу.