\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 22
10°
Чтв, 23
10°
Птн, 24
10°
ЦБ USD 72.88 -0.33 23/09
ЦБ EUR 85.49 -0.37 23/09
Нал. USD 72.7 / 73.60 14:28
Нал. EUR 85.25 / 85.95 14:28
Новости
Публикации
В Рязани закрылся фестиваль «Рязанские смотрины»
На торжественной церемонии закрытия международного теат...
17 сентября 18:17
4 115
ТОП-10 вопросов онкологу от наших читателей
Тема рака ― тяжелая для пациентов. Кто-то боится диагно...
16 сентября 11:28
5 332
Новый руководитель операционного центра Ситибанка: о первых местах в р...
В Рязани работает множество филиалов различных банков....
9 сентября 16:17
11 378
Ректор Рязанского медуниверситета об отмене ЕГЭ, модных специальностях...
Редакции РЗН. инфо стало интересно, какие сейчас специа...
9 сентября 12:54
11 376
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В момент нападения на территории вуза находилась бывшая девушка пермского стрелка
Она учится в колледже, который находится на территории ПГНИУ.

Бывшая девушка пермского стрелка Тимура Бекмансурова в момент нападения находилась на территории вуза. Об этом пишет Life со ссылкой на собственный источник.

Девушка учится в колледже, который расположен на территории ПГНИУ. В момент нападения она сидела на паре. В интернете появились новости о том, что в вузе произошла атака и студенты начали активно обсуждать это происшествие. Однако никаких выстрелов и посторонних звуков слышно не было. Тем не менее преподаватель закрыл дверь и стал держать ее руками.

Спустя время студенты колледжа вышли на улицу, где их встретили полицейские. Они попросили учащихся отойти на безопасную дистанцию.

Позже девушке рассказали, что стрельбу устроил ее бывший молодой человек. Молодые люди расстались около трех месяцев назад. Как отметил источник, девушка была в шоке. Она не подозревала, что ее бывший парень мог пойти на такие ужасные вещи.

Напомним, 20 сентября Тимур Бекмансуров ворвался в восьмой корпус Пермского университета и открыл стрельбу по людям. Студенты начали выпрыгивать из окон, часть — закрылись в аудиториях. Спустя время сотрудник ДПС его ранил и задержал. В настоящее время Бекмансуров находится на ИВЛ. Ему ампутировали ногу.