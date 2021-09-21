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Пермскому стрелку отрезали ногу выше колена
Он по-прежнему находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ.

Пермскому стрелку Тимуру Бекмансурову отрезали ногу выше колена из-за повреждения сосудистого пучка. Об этом во вторник, 21 сентября, пишет Mash.

Отмечается, что Бекмансуров по-прежнему находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Помимо ранения в бедро у него диагностировал огнестрельный перелом малоберцовой кости слева с повреждением артерии. Также у него ранение легкого, печени, кишечника, повреждение мочеточника и внутрибрюшное кровотечение.

Пермский стрелок по-прежнему находится на ИВЛ. Ему колят максимальную дозу симпатомиметиков — препаратов, стимулирующих центральную нервную систему.