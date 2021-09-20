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Отец пермского стрелка рассказал о сыне
По его словам, сын интересовался только компьютером.

Отец пермского стрелка Тимур Бекмансуров рассказал о сыне. Его слова приводит RT.

По словам отца Бекмансурова, сын интересовался только компьютером.

«Я сам в шоке до сих пор, прийти не могу в себя. Что же он такое вообще сделал… Сначала мне позвонила мама моя, сказала: так и так. Я был в шоке, уже позвонил потом жене бывшей, она как раз была в полиции на допросах. Она тоже в шоке, как амеба какая-то, ничего сказать нормально не может», — заявил отец.

Мужчина добавил, что не знает, чем обычно был занят его сын. По его словам, он был увлечен лишь компьютером.

Родители давно развелись, сын жил с матерью в Перми, а отец — в Самаре.

Напомним, 20 сентября Тимур Бекмансуров ворвался в восьмой корпус Пермского университета и открыл стрельбу по людям. Студенты начали выпрыгивать из окон, часть — закрылись в аудиториях. Спустя время сотрудник ДПС его ранил и задержал. В настоящее время Бекмансуров находится на ИВЛ.