\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 19
Пнд, 20
Втр, 21
ЦБ USD 72.56 0.13 18/09
ЦБ EUR 85.46 0.1 18/09
Нал. USD 72.40 / 73.40 09:54
Нал. EUR 85.10 / 86.10 09:54
Новости
Публикации
В Рязани закрылся фестиваль «Рязанские смотрины»
На торжественной церемонии закрытия международного теат...
17 сентября 18:17
1 997
ТОП-10 вопросов онкологу от наших читателей
Тема рака ― тяжелая для пациентов. Кто-то боится диагно...
16 сентября 11:28
3 224
Новый руководитель операционного центра Ситибанка: о первых местах в р...
В Рязани работает множество филиалов различных банков....
9 сентября 16:17
9 343
Ректор Рязанского медуниверситета об отмене ЕГЭ, модных специальностях...
Редакции РЗН. инфо стало интересно, какие сейчас специа...
9 сентября 12:54
9 311
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Видео: в Сасове местные жители обнаружили, что за них уже проголосовали
Местный житель пришел на участок и обнаружил, что за него и его мать уже проголосовали. Напротив их фамилии в журнале записали чужие паспортные данные.

В Сасове местные жители, когда пришли на выборы, обнаружили, что за них уже проголосовали. Соответствующее видео опубликовали в группе «Сасово online».

Инцидент произошел в воскресенье, 19 сентября, на участковой избирательной комиссии № 569.

Местный житель пришел на участок и обнаружил, что за него и его мать уже проголосовали. Напротив их фамилии в журнале записали чужие паспортные данные.

«Сегодня на участок пришел избиратель, не посмотрев внимательно в список, подумал, что кто-то уже проголосовал. Разобравшись с членом комиссии, он реализовал свое избирательное право», — прокомментировала РЗН. инфо председатель районной комиссии.

Напомним, ранее на этом же участке произошло подобное нарушение.