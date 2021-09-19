Видео: в Сасове местные жители обнаружили, что за них уже проголосовали

Местный житель пришел на участок и обнаружил, что за него и его мать уже проголосовали. Напротив их фамилии в журнале записали чужие паспортные данные.

В Сасове местные жители, когда пришли на выборы, обнаружили, что за них уже проголосовали. Соответствующее видео опубликовали в группе « Сасово online ».

Инцидент произошел в воскресенье, 19 сентября, на участковой избирательной комиссии № 569.

Местный житель пришел на участок и обнаружил, что за него и его мать уже проголосовали. Напротив их фамилии в журнале записали чужие паспортные данные.

«Сегодня на участок пришел избиратель, не посмотрев внимательно в список, подумал, что кто-то уже проголосовал. Разобравшись с членом комиссии, он реализовал свое избирательное право», — прокомментировала РЗН. инфо председатель районной комиссии.

Напомним, ранее на этом же участке произошло подобное нарушение.