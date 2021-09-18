Пришедший на выборы сасовец обнаружил, что за него уже проголосовали

Отмечается, что в книге избирателей напротив его данных уже стояла подпись.

Пришедший на выборы сасовец обнаружил, что за него уже проголосовали. Соответствующее сообщение в субботу, 18 сентября, опубликовали на «Карте нарушений на выборах» движения «Голос» (включен Минюстом в список «иностранных агентов»).

Отмечается, что в книге избирателей напротив его данных уже стояла подпись.

«В Сасове член УИК с правом решающего голоса ошибочно внесла данные об избирателе в соседнюю графу списка избирателей. Пришедшему голосовать избирателю отметка о голосовании которого стояла в списках дали возможность проголосовать», — заявила РЗН. инфо председатель районной комиссии.