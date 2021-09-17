По делу Карабасова в суде допросили его бывшего подчиненного

На заседании допросили заместителя начальника управления энергетики и ЖКХ Эдуарда Алтунина.

В пятницу, 17 сентября, в Советском районном суде прошло заседание по делу экс-мэра Рязани Сергея Карабасова.

На заседании допросили заместителя начальника управления энергетики и ЖКХ Эдуарда Алтунина. По его словам, контракт по детской площадке в Лесопарке в то время курировала экс-начальница экономического отдела Елена Кадырова.

Алтунин отметил, что на собраниях управлении энергетики и ЖКХ она докладывала о его реализации.

Свидетель подчеркнул, что его бывший коллега Игорь Ковалев был хорошим руководителем.

В конце журналистов попросили покинуть заседание, так как подсудимые планировали рассказать судье о своем самочувствии и состоянии здоровья.

Напомним, что на прошлом заседании суд постановил не возвращать уголовное дело в отношении Карабасова прокурору.

По версии следствия, Карабасова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В 2018 году управление энергетики и ЖКХ администрации Рязани и ООО «Уютный двор62» заключило контракт на строительство спортплощадки. На момент подписания акта работы по установке объекта еще не начались. Начальник управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорь Ковалев по указанию Карабасова подписал документы о приемке спортивной площадки, на основании которых гендиректор ООО «Уютный двор 62» Михаил Пузанов получил более 4,9 миллионов рублей из городского бюджета.