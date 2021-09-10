Суд не вернул дело экс-мэра Рязани Карабасова прокуратуре

Суд постановил не возвращать уголовное дело в отношении Карабасова прокурору.

Суд не вернул дело экс-мэра Рязани Карабасова прокуратуре. В пятницу, 10 сентября, вновь состоялось заседание по делу экс-руководителя мэрии Рязани Сергея Карабасова.

Суд постановил не возвращать уголовное дело в отношении Карабасова прокурору.

Напомним, на прошлом заседании адвокат Карабасова заявил ходатайство о возвращении уголовного дела в прокуратуру.

По его словам, в описательной части обвинения нет доказательств, что экс-руководитель администрации города давал указания о заключении контракта и составлении акта выполненных работ.

По версии следствия, Карабасова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В 2018 году управление энергетики и ЖКХ администрации Рязани и ООО «Уютный двор62» заключило контракт на строительство спортплощадки. На момент подписания акта работы по установке объекта еще не начались. Начальник управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорь Ковалев по указанию Карабасова подписал документы о приемке спортивной площадки, на основании которых гендиректор ООО «Уютный двор 62» Михаил Пузанов получил более 4,9 млн рублей из городского бюджета.