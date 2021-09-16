Насильник девушки в Кальном принудил ее к оральному сексу

По его словам, случайный прохожий зашел с девушкой в подъезд, схватил за волосы и занялся с ней оральным сексом. Личность подозреваемого установлена, однако поймать мужчину еще не удалось. Образцы биоматериала отправлены на экспертизу.

Насильник девушки в Кальном принудил ее к оральному сексу. Об этом в четверг, 16 сентября, РЗН. инфо сообщил собственный источник.

По его словам, случайный прохожий зашел с девушкой в подъезд, схватил за волосы и занялся с ней оральным сексом.

Личность подозреваемого установлена, однако поймать мужчину еще не удалось. Образцы биоматериала отправлены на экспертизу.

Ранее в сети опубликовали видео с возможным насильником.