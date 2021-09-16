В сети сообщили об изнасиловании девушки в Кальном

Инцидент произошел в лифте дома № 5 на улице Кальной. На камеры видеонаблюдения попал возможный насильник, который пытался пропустить вперед себя девушку в подъезд.

В ночь с 12 на 13 сентября в Кальном изнасиловали девушку. Об этом сообщили в телеграм-канале «Усы Куракиной».

Инцидент произошел в лифте дома № 5 на улице Кальной. На камеры видеонаблюдения попал возможный насильник, который пытался пропустить вперед себя девушку в подъезд.

В СУ СКР по Рязанской области комментировать случившееся отказались.