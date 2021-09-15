Упавший с рязанской многоэтажки мужчина чинил крышу

Происшествие случилось в доме № 108 по улице Есенина.

Мужчина, выпавший с многоэтажки по улице Есенина, чинил крышу. Об этом в среду, 15 сентября, РЗН. инфо рассказали в пресс-службе СУ СК по Рязанской области.

По данным ведомства, погибший — 39-летний рязанец. Он чинил крышу у одной из жительниц областного центра.

«Мужчина подрабатывал, чинил крышу у ранее незнакомой женщины. Он был без страховки и сорвался вниз. Разбился насмерть. По данному факту проводится проверка московским следственным отделом», — сообщили в пресс-службе следкома.

Ранее стало известно, что мужчина упал с высоты десятого этажа дома № 108 по улице Есенина. Он приземлился на козырек магазина. Его тело спускали спасатели.