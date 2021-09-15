В Рязани из окна десятого этажа выпал мужчина

Трагедия случилась в доме № 108 по улице Есенина.

В Рязани из окна десятого этажа выпал мужчина. Очевидцем происшествия в среду, 15 сентября, стал корреспондент РЗН.инфо.

Трагедия случилась в доме № 108 по улице Есенина. На месте работали спасатели, они раскладывали лестницу, чтобы забраться на крышу одноэтажной пристройки над магазинами «Эдисон» и «Школа кино». За ним полезли 4 спасателя, упаковали с черный мешок и спустили на веревках вниз. Ранее, как рассказали местные жители, наблюдающие из окон, смерть подтвердили медики

Также на месте работали следователи. Они зафиксировали положение трупа и пошли опрашивать очевидцев.