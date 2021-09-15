Под Рязанью очистят Сегденское озеро
Тендер на проектные работы минприроды разместило на госзакупках.
В Рязанском районе расчистят Сегденское озеро. Тендер на проектные работы минприроды разместило на госзакупках.
На разработку проектной документации выделили 1,5 миллиона рублей.
В планах — топографическая съемка, чтобы определить объемы расчистки прибрежной полосы, обследование дна и берегов, а также подготовка проб донных отложений и воды.
Проект должен быть готов к 15 декабря текущего года.
Ранее стало известно, что пруд «Серая шейка» очистили от ила и камыша.