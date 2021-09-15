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Под Рязанью очистят Сегденское озеро
Тендер на проектные работы минприроды разместило на госзакупках.

В Рязанском районе расчистят Сегденское озеро. Тендер на проектные работы минприроды разместило на госзакупках.

На разработку проектной документации выделили 1,5 миллиона рублей.

В планах — топографическая съемка, чтобы определить объемы расчистки прибрежной полосы, обследование дна и берегов, а также подготовка проб донных отложений и воды.

Проект должен быть готов к 15 декабря текущего года.

Ранее стало известно, что пруд «Серая шейка» очистили от ила и камыша.