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В Рязани пруд «Серая шейка» очистили от ила и камыша
Также представители регионального минприроды отобрали пробы воды.

В Рязани пруд «Серая шейка» очистили от ила и камыша. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщает ГТРК «Ока».

Также сообщается, что представители регионального минприроды обследовали водоем и отобрали пробы воды. Результаты показали, что уровень загрязнения воды в пределах нормы. В скором времени в пруд запустят новых обитателей.

Пробы воды на обследование взяли и из соседнего пруда — Черезовского. О его результатах пока не сообщается.

В апреле рязанцы пожаловались, что в пруду «Серая шейка» вода стала «ржавой». Спустя время местные власти приступили к очистке водоема.