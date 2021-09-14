В России предложили давать три выходных после прививки от коронавируса

По словам автора предложения, законные дополнительные выходные после прививки могут увеличить число вакцинированных. Это быстрее повысит коллективный иммунитет.

В России предложили давать три выходных после прививки от коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

В институте социальных исследований и развития гражданских инициатив предложили обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных с сохранением зарплаты после каждого этапа вакцинации.

В письме директора института Максима Петунина отмечается, что после прививки часто наблюдаются слабость, ломота в теле и температура, а предоставление оплачиваемых отгулов не предусмотрено законом.

По словам Петунина, законные дополнительные выходные после прививки могут увеличить число вакцинированных. Это быстрее повысит коллективный иммунитет.

Документ направили на рассмотрение в Госдуму.

Ранее Елена Сорокина подписала документ, по которому сотрудникам рязанской администрации, сделавшим прививку, будут предоставлять шесть выходных.