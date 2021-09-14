В России предложили давать три выходных после прививки от коронавируса. Об этом
В институте социальных исследований и развития гражданских инициатив предложили обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных с сохранением зарплаты после каждого этапа вакцинации.
В письме директора института Максима Петунина отмечается, что после прививки часто наблюдаются слабость, ломота в теле и температура, а предоставление оплачиваемых отгулов не предусмотрено законом.
По словам Петунина, законные дополнительные выходные после прививки могут увеличить число вакцинированных. Это быстрее повысит коллективный иммунитет.
Документ направили на рассмотрение в Госдуму.
Ранее Елена Сорокина подписала документ, по которому сотрудникам рязанской администрации, сделавшим прививку, будут предоставлять шесть выходных.